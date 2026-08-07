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Инсайдер опроверг слухи об уходе Карри из «Голден Стэйт»

Инсайдер опроверг слухи об уходе Карри из «Голден Стэйт»
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Инсайдер НБА и обозреватель San Francisco Standard Дэнни Эмерман заявил, что у слухов о возможном уходе звёздного баскетболиста Стефена Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» нет реальных оснований.

«Это действительно интересный период для организации, но я думаю, что могу немного охладить некоторые разговоры вокруг Стефа Карри. Стеф на протяжении всей своей карьеры последовательно давал понять, что хочет провести всю карьеру в «Уорриорз».

Он хочет быть как Дирк Новицки или Тим Данкан — игроком, который всю карьеру провёл в одном клубе. Для него это очень важно. Всё, что вы видите в противоположном ключе, насколько я понимаю, на данный момент является лишь слухами без реальной основы», — сказал Эмерман в видео на YouTube-канале Celtics CLNS.

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