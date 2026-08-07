Ведищев: «Локомотив» вложил душу в Елатонцева, а он оказался просто предателем

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о ситуации с российским центровым Кириллом Елатонцевым и раскритиковал последствия решения Российской федерации баскетбола (РФБ). По словам функционера, краснодарский клуб много лет развивал игрока и рассчитывал строить с ним будущее, однако после ухода из команды баскетболист в итоге перешёл к одному из главных конкурентов — ЦСКА.

— Вы считаете, что в действиях Комиссии РФБ был допущен формализм?

— Безусловно. Мы столкнулись с тем, что при рассмотрении важнейшего вопроса наши доводы просто проигнорировали. Такое развитие событий вызывает разочарование, а главное — создан прецедент для подобных действий в будущем. Этим решением, позволившим игроку перейти в другой клуб и выступать в Единой лиге ВТБ, РФБ легализовала его действия и показала молодёжи, что можно нарушать контрактные обязательства без серьёзных последствий. «Локомотив-Кубань» воспитывал этого парня с 14 лет, вложил в него душу и огромные средства и планировал вместе с ним строить своё будущее. А он оказался просто предателем и, отсидевшись в Америке, спокойно с разрешения федерации перешёл к нашим главным конкурентам. ЦСКА же воспользовался этой ситуацией и получил готового игрока абсолютно бесплатно. Поэтому переход Елатонцева в армейский клуб — это последствия непринятых дисциплинарных решений РФБ.

Повторюсь, эту историю можно было купировать в самом начале конфликта, если бы федерация проявила твёрдость и встала на защиту принципа стабильности контрактов, который закреплён во всех нормативных и регламентных документах ФИБА, — рассказал Ведищев корреспондентам «Чемпионата» Артемию Берстеневу и Виталию Весёлому.

Читайте интервью с президентом «Локомотива-Кубань» Андреем Ведищевым на «Чемпионате».

18-летний баскетболист набрал 103 очка за матч: