Ведищев раскрыл, как зародился конфликт с Елатонцевым, скандально покинувшим «Локомотив»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал, с чего начался конфликт с российским центровым Кириллом Елатонцевым, который в ноябре 2025 года самовольно покинул расположение краснодарского клуба. По словам функционера, история началась ещё летом 2025 года после вмешательства одного из российских топ-клубов.

— Давайте начнём с самого начала. Как и когда зародился этот конфликт?

— Эта история началась ещё прошлым летом. Руководство одного из российских топ-клубов, нашего прямого конкурента, решило действовать за нашей спиной. Они организовали встречу с Кириллом Елатонцевым и его супругой, где предложили ему просто баснословный контракт, заранее понимая, что это афера.

Главная цель была очевидна: соблазнить игрока крупной суммой, ослабить нас и дестабилизировать обстановку в нашей команде. При этом важно понимать, что у Елатонцева в «Локомотиве» и так был очень серьёзный контракт, по меркам молодого игрока, возможно, по финансовым условиям для его возраста — самый большой в чемпионате. И это происходило на фоне того, что все прекрасно знали: у Елатонцева действующее долгосрочное соглашение, зарегистрированное в РФБ. Это значит, что любые переговоры в такой ситуации должны вестись исключительно официально, — рассказал Ведищев корреспондентам «Чемпионата» Артемию Берстеневу и Виталию Весёлому.

Читайте интервью с президентом «Локомотива-Кубань» Андреем Ведищевым на «Чемпионате».

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