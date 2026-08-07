Ведищев — о Елатонцеве: появились «нужные» люди, они чувствовали свою безнаказанность

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев заявил, что в истории с уходом российского центрового Кирилла Елатонцева из клуба ключевую роль сыграли «заинтересованные» лица. По словам руководителя краснодарцев, они воспользовались отсутствием в регламентах механизмов, позволяющих эффективно пресекать подобные ситуации.

«Ситуация вышла из правового поля и превратилась в закулисную игру. Вокруг игрока моментально появились «заинтересованные» лица и «нужные» люди, которые начали писать сценарий ухода Елатонцева из-под контракта с «Локо». Они чувствовали свою безнаказанность, понимая, что их действия находятся за периметром официальных отношений, а значит, серьёзная ответственность им вряд ли грозит.

Более того, к этому процессу были привлечены юристы, которые, изучив статус по переходам и регламенты РФБ, поняли, что нормативные положения, наказывающие за подобного рода манипуляции, практически отсутствуют, и потому решили этим воспользоваться», — рассказал Ведищев корреспондентам «Чемпионата» Артемию Берстеневу и Виталию Весёлому.

Читайте интервью с президентом «Локомотива-Кубань» Андреем Ведищевым на «Чемпионате».

Адетокунбо учит сына играть в баскетбол: