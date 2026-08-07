В «Локомотиве» объяснили, почему ответили отказом на предложение о трансфере Елатонцева

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал, что краснодарский клуб получал предложение о переходе российского центрового Кирилла Елатонцева. Однако, по словам функционера, «Локомотив» отказался обсуждать трансфер, поскольку рассчитывал на баскетболиста в долгосрочной перспективе.

«Поступало, но не официально, а в виде телефонного звонка от одного из руководителей большого клуба с предложением продать им Елатонцева. Но для нас это предложение было несерьёзным, так как этот игрок имел с нами недавно подписанное долгосрочное соглашение. Мы не договорились по причине того, что были заинтересованы в продолжении сотрудничества с Елатонцевым и рассчитывали на него в будущем. В то время Кирилл только начал показывать, что может стать серьёзным игроком. В перспективе мы видели его одним из лидеров команды и необходимым звеном ротации», — рассказал Ведищев корреспондентам «Чемпионата» Артемию Берстеневу и Виталию Весёлому.

В ноябре 2025 года Елатонцев самовольно покинул расположение «Локомотива-Кубань», а в декабре подписал контракт с университетом Оклахомы, выступающим в NCAA. Летом 2026 года Кирилл вернулся в Россию и подписал контракт с ЦСКА.

Читайте интервью с президентом «Локомотива-Кубань» Андреем Ведищевым на «Чемпионате».

Массовая драка в матче женских команд в NCAA: