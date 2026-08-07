Баскетболисты «Астаны» обратились к Токаеву на фоне угрозы исчезновения клуба

Игроки баскетбольного клуба «Астана», представляющие также национальную команду Казахстана, выступили с заявлением в связи с решением о расформировании основной команды.

Обращение подписали Рустам Мурзагалиев, Аскар Майдекин, Руслан Айткали, Вадим Щербак, Роберт Пан, Владимир Иванов, Александр Жигулин и Олег Балашов.

«Вчера нам сообщили, что по решению Министерства спорта основной состав баскетбольного клуба «Астана» прекращает своё существование. Это удар по всему казахстанскому баскетболу. Профессиональный баскетбольный клуб «Астана» — 11-кратный чемпион Казахстана, 10-кратный обладатель Кубка Казахстана, призёр Западно-Азиатской Суперлиги. В прошлом сезоне мы потеряли тренера и, несмотря на это, завоевали серебряные медали чемпионата.

Сегодня мы переживаем не только за себя, но и за всё будущее казахстанского баскетбола. «Астана» — базовый клуб национальной команды. 12 игроков сборной представляют именно нашу команду. Сборной предстоит пройти предквалификацию Кубка Азии, а также участие в Азиатских играх. Без нашего клуба сборная потеряет фундамент для развития, а молодые баскетболисты — возможность расти и выходить на новый профессиональный уровень. Это станет потерей не только для баскетбола, но и для всего казахстанского спорта», — говорится в официальном заявлении спортсменов.