Ведищев раскрыл, как Елатонцев заранее вёл подготовку к «побегу из России в США»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев заявил, что российский центровой Кирилл Елатонцев заранее готовился к отъезду в США, несмотря на заверения в желании продолжить карьеру в краснодарском клубе.

— Как далее развивались события?

— А далее началось самое интересное. Елатонцев как ни в чём не бывало вернулся после летнего отпуска в расположение клуба и поехал с командой на сборы. Приступил к тренировкам, в беседах со мной, с главным тренером и его штабом, сотрудниками клуба говорил, что его летние мытарства закончены, он сконцентрирован на сезоне в составе «Локомотива» и хочет быть частью нашей команды.

В прессе накануне старта сезона заявлял, что «Локомотив-Кубань» для него — вторая семья, Краснодар стал родным городом, и в нашем клубе он чувствует себя прекрасно. Но, как показал дальнейших ход событий, это была не более чем продуманная пауза для подготовки сценария и документов побега из России в Америку, — рассказал Ведищев корреспондентам «Чемпионата» Артемию Берстеневу и Виталию Весёлому.

Читайте интервью с президентом «Локомотива-Кубань» Андреем Ведищевым на «Чемпионате».

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