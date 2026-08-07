Ведищев — об РФБ: абсурд, федерация способствовала незаконному отъезду Елатонцева в NCAA

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев раскритиковал действия Российской федерации баскетбола (РФБ) в ситуации с уходом российского центрового Кирилла Елатонцева. По мнению функционера, федерация не приняла необходимых мер, что позволило баскетболисту продолжить карьеру в NCAA.

«Это абсурд. Игрок, покинувший клуб и расторгнувший контракт без уважительных причин, до всех дальнейших разбирательств и расследования дела должен автоматически получить статус ограниченно свободного агента. Однако РФБ не посчитала это важным делом: не провела расследования, не применила дисциплинарные санкции и ушла от определения статуса, не позволив клубу апеллировать «по дисциплинарке» в Национальном центре спортивного арбитража (НЦСА).

Напротив, это позволило игроку нарушить главнейший документ профессионального спорта — контракт. По нашему мнению, именно федерация способствовала незаконному отъезду Елатонцева в NCAA, не ограничив его статус», — рассказал Ведищев корреспондентам «Чемпионата» Артемию Берстеневу и Виталию Весёлому.

В ноябре 2025 года Елатонцев самовольно покинул расположение «Локомотива-Кубань», а в декабре подписал контракт с университетом Оклахомы, выступающим в NCAA. Летом 2026 года Кирилл вернулся в Россию и подписал контракт с ЦСКА.

Читайте интервью с президентом «Локомотива-Кубань» Андреем Ведищевым на «Чемпионате».

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