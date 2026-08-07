Ведищев — о Елатонцеве: не имеешь права быть игроком в профессиональном баскетболе

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев объяснил, почему клуб считает уход российского центрового Кирилла Елатонцева нарушением спортивного контракта. По словам функционера, в случае подобных действий игрок не должен иметь права продолжать выступления на профессиональном уровне под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА).

— Поясните для читателей: в чём именно заключается юридический парадокс этой ситуации?

— Смотрите, Елатонцев уволился по Трудовому кодексу — как обычный сотрудник любой организации, написав заявление по собственному желанию. Но по условиям спортивного контракта, составленного по правилам ФИБА, у него были обязанности перед «Локомотивом» до 2029 года. Для профессионального спорта контракт — это главный документ.

Спортивный контракт можно расторгнуть, но при условии, что это было сделано добросовестно, только по взаимной договорённости и, как следствие, после получения открепительного письма от клуба. Однако, особо подчёркиваю, главное здесь — это добросовестность игрока или клуба при расторжении контракта! Игроки — не рабы клубов. ФИБА, РФБ и мы как клуб признаём это обстоятельство.

В то же время регламентом ФИБА установлена обязанность исполнять обязательства по контракту добросовестно. Это распространяется как на клуб, который не может просто уволить игрока, так и на игрока, который не может расторгнуть контракт без уважительных причин с единственной целью — совершить переход в другой клуб. Если ты грубо нарушаешь это правило ФИБА, то ты не можешь никоим образом рассчитывать на то, чтобы играть в баскетбол на профессиональном уровне, по крайней мере в чемпионате под эгидой ФИБА. И уж тем более ты не имеешь права легализоваться в том же самом чемпионате, из которого сбежал. Выступать на любительском уровне — пожалуйста. Двери открыты в МЛБЛ, Медиалигу и так далее. В общем, можешь работать в любой другой отрасли, но не имеешь права быть игроком в профессиональном баскетболе, — рассказал Ведищев корреспондентам «Чемпионата» Артемию Берстеневу и Виталию Весёлому.

Напомним, Елатонцев самовольно покинул расположение «Локомотива-Кубань» в ноябре 2025 года, а в декабре подписал контракт с университетом Оклахомы, выступающим в NCAA. Летом 2026 года Кирилл вернулся в Россию и подписал контракт с ЦСКА.

Читайте интервью с президентом «Локомотива-Кубань» Андреем Ведищевым на «Чемпионате».

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