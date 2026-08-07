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В «Локомотиве» обозначили претензию к РФБ из-за скандального ухода Елатонцева

В «Локомотиве» обозначили претензию к РФБ из-за скандального ухода Елатонцева
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Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев заявил, что краснодарский клуб остался недоволен действиями Российской федерации баскетбола (РФБ) после ухода российского центрового Кирилла Елатонцева. По словам функционера, организация не отреагировала должным образом.

— В начале конфликта свою позицию как-то обозначили РФБ или Единая лига ВТБ?
— К моему глубокому сожалению, руководство нашего баскетбольного сообщества, кроме пространных комментариев в прессе, серьёзно не отреагировало на происходящее, что до сих пор у меня вызывает искреннее недоумение. Хотя в декабре 2025 года я несколько раз разговаривал с президентом РФБ Андреем Кириленко и передал ему нашу позицию, рассчитывая на принятие ответственных решений. Но их не последовало.

В итоге мы сами обратились в РФБ с требованием применить к Елатонцеву дисциплинарные санкции. По международным правилам ФИБА, уход из команды без уважительных причин — это повод для дисциплинарных санкций и запрета на переходы в другие клубы. Но что сделала Комиссия РФБ по статусу игроков? Ничего. Она просто не стала рассматривать обстоятельства, связанные с расторжением спортивного контракта, а в последующем, сославшись на некие юридические коллизии, вообще признала за Елатонцевым статус свободного агента, — рассказал Ведищев корреспондентам «Чемпионата» Артемию Берстеневу и Виталию Весёлому.

Читайте интервью с президентом «Локомотива-Кубань» Андреем Ведищевым на «Чемпионате».
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