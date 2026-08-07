Ведищев — о компенсации после ухода Елатонцева: в 25 раз меньше той, на что рассчитывали

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал, что краснодарский клуб добивался выплаты компенсации после ухода российского центрового Кирилла Елатонцева. По словам президента железнодорожников, решение Национального центра спортивного арбитража не устроило клуб, поскольку присуждённая сумма оказалась значительно меньше ожидаемой.

— Вы пытались получить за него компенсацию?

— Конечно. Если компенсация за досрочное расторжение не установлена контрактом и стороны не пришли к соглашению о её размере, то она устанавливается арбитражем, в России это Национальный центр спортивного арбитража (НЦСА). Видя бездействие РФБ, мы инициировали финансовый спор в НЦСА, где нам в итоге присудили компенсацию, которая примерно в 25 раз меньше той, на которую мы рассчитывали.

НЦСА вообще не учёл ни наши многолетние вложения в подготовку игрока, ни его потенциальную трансферную стоимость. Компенсированная на сегодняшний день сумма не имеет ничего общего с рыночной стоимостью игрока и принципами трансферных выплат, — рассказал Ведищев корреспондентам «Чемпионата» Артемию Берстеневу и Виталию Весёлому.

Читайте интервью с президентом «Локомотива-Кубань» Андреем Ведищевым на «Чемпионате».

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