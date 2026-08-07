Ведищев — о Елатонцеве и РФБ: федерация легализовала все эти нарушения

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев раскритиковал решение Российской федерации баскетбола (РФБ) по ситуации с российским центровым Кириллом Елатонцевым. По словам функционера, федерация не учла позицию клуба и в итоге позволила баскетболисту получить статус свободного агента и подписать контракт с ЦСКА.

— Что было после решения арбитража?

— По его итогам была выдана лишь резолютивная часть решения суда. В нём была определена вышеуказанная сумма, полностью удовлетворяющая игрока и его представителей, но также полностью не удовлетворяющая нас. После этого Елатонцев, не дожидаясь мотивировочной части решения суда, обратился в РФБ с требованием присвоить ему статус свободного агента. Мы, в свою очередь, направили в Комиссию РФБ полноценную оценку ситуации. Также клуб предоставил РФБ документы о сотрудничестве Елатонцева с нелицензированными агентами, что тоже является серьёзным нарушением. Учитывая эти обстоятельства и отсутствие мотивировочной части, мы ходатайствовали не принимать никаких решений по статусу. Тем не менее наше ходатайство в РФБ снова проигнорировали, встали на сторону игрока и в обход всем принципам ФИБА выдали ему статус свободного агента.

Таким образом, спортсмен, грубо нарушивший контракт, не понёс никаких дисциплинарных наказаний, а федерация легализовала все эти нарушения. Считаем, РФБ продемонстрировала чисто формальный подход, не провела никакого расследования, не захотела рассмотреть ситуацию углублённо, при этом назвав наши аргументы «условными». По сути, опираясь лишь на частичное рассмотрение финансового спора, РФБ позволила Елатонцеву подписать контракт с ЦСКА, клубом, с которым мы боремся за чемпионство в Единой лиге ВТБ, — рассказал Ведищев корреспондентам «Чемпионата» Артемию Берстеневу и Виталию Весёлому.

Читайте интервью с президентом «Локомотива-Кубань» Андреем Ведищевым на «Чемпионате».

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