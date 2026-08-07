«Ширма». В «Локо» указали на подлинную причину отъезда Кирилла Елатонцева в США

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказал мнение, что российский центровой Кирилл Елатонцев отправился в США не ради продолжения обучения или карьеры в NCAA, а для того, чтобы избежать последствий расторжения контракта с краснодарским клубом.

— Затем Елатонцев уехал в Америку…

— На мой взгляд, вся эта история с американским университетом и командой «Оклахома Сунерз» и была той притворной сделкой, ширмой, используя которую игрок сначала вышел из контракта, а затем заявил о намерении продолжать выступать «под эгидой РФБ». Невозможно поверить, что 24-летний парень мог кого-то всерьёз заинтересовать в Америке.

Более того, он не проходил там обучение, а просто поиграл в баскетбол 2,5 месяца. Он уехал в студенческую лигу, потому что для этого не нужно открепительное письма от клуба, так как этот чемпионат не находится под юрисдикцией ФИБА. Это был способ ухода от обязательств по контракту и правил ФИБА. А РФБ, не применив к игроку дисциплинарные санкции, фактически способствовала этому, — рассказал Ведищев корреспондентам «Чемпионата» Артемию Берстеневу и Виталию Весёлому.

Напомним, Елатонцев самовольно покинул расположение «Локомотива-Кубань» в ноябре 2025 года, а в декабре подписал контракт с университетом Оклахомы, выступающим в NCAA. Летом 2026 года Кирилл вернулся в Россию и подписал контракт с ЦСКА.

Читайте интервью с президентом «Локомотива-Кубань» Андреем Ведищевым на «Чемпионате».

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