В «Локо» оценили возможность повлиять на ситуацию с покинувшим клуб Елатонцевым

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал, есть ли у клуба возможность повлиять на ситуацию с российским центровым Кириллом Елатонцевым после его ухода из команды. По словам функционера, действующие регламенты Российской федерации баскетбола (РФБ) требуют изменений, чтобы подобные случаи не оставались без серьёзных последствий.

— Есть ли ещё возможность как-то повлиять на ситуацию?

— В регламенте РФБ нет чётких правил, документы составлены так, что при формальном подходе можно уйти от ответственности и не понести наказания, соразмерного тяжести нарушения. Как член исполкома РФБ считаю, что в ближайшее время необходимо создать рабочую группу для приведения документов в соответствие с современными требованиями, — рассказал Ведищев корреспондентам «Чемпионата» Артемию Берстеневу и Виталию Весёлому.

Напомним, в ноябре 2025 года Елатонцев самовольно покинул расположение «Локомотива-Кубань», а в декабре подписал контракт с университетом Оклахомы, выступающим в NCAA. Летом 2026 года Кирилл вернулся в Россию и подписал контракт с ЦСКА.

Читайте интервью с президентом «Локомотива-Кубань» Андреем Ведищевым на «Чемпионате».

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