15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Локо» оценили возможность повлиять на ситуацию с покинувшим клуб Елатонцевым

В «Локо» оценили возможность повлиять на ситуацию с покинувшим клуб Елатонцевым
,
Комментарии

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал, есть ли у клуба возможность повлиять на ситуацию с российским центровым Кириллом Елатонцевым после его ухода из команды. По словам функционера, действующие регламенты Российской федерации баскетбола (РФБ) требуют изменений, чтобы подобные случаи не оставались без серьёзных последствий.

— Есть ли ещё возможность как-то повлиять на ситуацию?
— В регламенте РФБ нет чётких правил, документы составлены так, что при формальном подходе можно уйти от ответственности и не понести наказания, соразмерного тяжести нарушения. Как член исполкома РФБ считаю, что в ближайшее время необходимо создать рабочую группу для приведения документов в соответствие с современными требованиями, — рассказал Ведищев корреспондентам «Чемпионата» Артемию Берстеневу и Виталию Весёлому.

Напомним, в ноябре 2025 года Елатонцев самовольно покинул расположение «Локомотива-Кубань», а в декабре подписал контракт с университетом Оклахомы, выступающим в NCAA. Летом 2026 года Кирилл вернулся в Россию и подписал контракт с ЦСКА.

Читайте интервью с президентом «Локомотива-Кубань» Андреем Ведищевым на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Бездействие РФБ — очень плохой прецедент». Мнение Ведищева о переходе Елатонцева в ЦСКА
Эксклюзив
«Бездействие РФБ — очень плохой прецедент». Мнение Ведищева о переходе Елатонцева в ЦСКА

Необычная развязка в школьном баскетбольном матче США:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android