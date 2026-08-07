Андрей Ведищев — об РФБ и Кирилле Елатонцеве: кому нужна такая федерация?

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев заявил, что Российская федерация баскетбола (РФБ) не дала правовой оценки информации о возможном участии нелицензированных агентов в ситуации с российским центровым Кириллом Елатонцевым. По словам президента железнодорожников, клуб неоднократно обращался в федерацию, но не увидел необходимых действий.

— В прессе уже не раз поднималась тема участия в этом конфликте так называемых «серых» агентов Елатонцева, у которых не было лицензии РФБ. Как вы можете это прокомментировать?

— Мы предоставили все необходимые документы и иные доказательства, которые прямо указывают: игрок пользовался услугами людей, не имеющих лицензии РФБ. При этом доказательства прямые, не косвенные — с фамилиями, датами и прочим. Казалось бы, факты на столе. Но и здесь со стороны федерации мы пока не увидели никакой правовой оценки. Наше заявление, поданное уже повторно в профильную комиссию РФБ, с 6 июля не рассмотрено. Более того, РФБ даже не попыталась инициировать самостоятельное расследование. Хотя функция контроля за деятельностью агентов — это прямая обязанность федерации. Это не должно работать по принципу «пока кто-то не принесёт жалобу, мы ничего не видим».

Когда организация, которая должна следить за чистотой правил, закрывает глаза на очевидные нарушения, возникает закономерный вопрос: кому нужна такая федерация и защищает ли она вообще интересы российского баскетбола? — рассказал Ведищев корреспондентам «Чемпионата» Артемию Берстеневу и Виталию Весёлому.

В ноябре 2025 года Елатонцев самовольно покинул расположение «Локомотива-Кубань», а в декабре подписал контракт с университетом Оклахомы, выступающим в NCAA. Летом 2026 года Кирилл вернулся в Россию и подписал контракт с ЦСКА.

Читайте интервью с президентом «Локомотива-Кубань» Андреем Ведищевым на «Чемпионате».

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