«Заказчик нам известен». В «Локо» ответили, есть ли конфликт с ЦСКА из-за Елатонцева

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев заявил, что переход российского центрового Кирилла Елатонцева в ЦСКА не привёл к конфликту между клубами. По словам функционера, краснодарцы продолжают отстаивать свою позицию и считают ситуацию с уходом игрока незавершённой.

— Переход Елатонцева в ЦСКА — это новый конфликт?

— У нас с ЦСКА нет конфликта. Я несколько раз разговаривал на эту тему с президентом армейцев Андреем Ватутиным и чётко обозначил свою позицию. Просил солидарности и понимания ситуации. Для нас дело точно не закончено. Если кто-то посчитал, что мы согласны с решением РФБ и принимаем переход Елатонцева в ЦСКА как должное и смирились с ним, то это не так. Точки над «i» ещё далеко не расставлены. Заказчик этого шоу нам известен. У нас, видимо, больше понимания серьёзности ситуации и моральных принципов. Мы продолжим защищать свои права и в определённой степени интересы российского баскетбола, — рассказал Ведищев корреспондентам «Чемпионата» Артемию Берстеневу и Виталию Весёлому.

Елатонцев самовольно покинул расположение «Локомотива-Кубань» в ноябре 2025 года, а в декабре подписал контракт с университетом Оклахомы, выступающим в NCAA. Летом 2026 года Кирилл вернулся в Россию и подписал контракт с ЦСКА.

Читайте интервью с президентом «Локомотива-Кубань» Андреем Ведищевым на «Чемпионате».

18-летний баскетболист набрал 103 очка за матч: