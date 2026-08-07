Браун отреагировал на мнение, что «Филадельфию» уже считают претендентом на чемпионство

29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейлен Браун, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Филадельфии Сиксерс», отреагировал на мнение о том, что их команда на бумаге выглядит как один из потенциальных претендентов на чемпионство в грядщем сезоне.

«Очевидно, на бумаге мы выглядим превосходно. У нас много талантливых игроков, по сравнению с другими командами НБА, но я давно в этом деле и знаю, что то, что у тебя есть на бумаге, на самом деле ничего не значит. Это может быть так, если ты приложишь усилия.

Но также, если ты позволяешь отвлекающим факторам, если ты позволяешь СМИ проникать в твою раздевалку, если ты допускаешь определённые вещи, и характеры не работают, это может нанести ущерб. Я понимаю, что всё может сложиться по-разному», — сказал Браун во время пресс-конференции.