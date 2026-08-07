«Всё зависит от этого парня». Джо Джонсон назвал условие чемпионства «Филадельфии»

Бывший игрок НБА Джо Джонсон считает, что «Филадельфия» способна выиграть чемпионский титул, если игрок команды Джоэл Эмбиид сумеет провести сезон без серьёзных травм.

«Ещё как могут выиграть чемпионат. Я же говорил вам: если бы я был Леброном [Джеймсом], то первым делом позвонил бы Эмбииду. И знаете, что выяснилось? Именно так всё и произошло. Леброн встретился с Эмбиидом. Потому что именно он является ключевой фигурой всего, что «Филадельфия» пытается построить.

Тайриз Макси будет великолепен. Ви Джей Эджкомб будет великолепен. Джейлен Браун будет великолепен. Леброн будет великолепен. Но всё зависит вот от этого парня. Он выглядит отлично. Похоже, находится в великолепной форме. Надеюсь, его организм выдержит нагрузки. Если он сохранит такую форму, то снова станет практически неудержимым», — приводит слова Джонсона аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.