«Он не гонится за перстнями». О'Нил — о решении Леброна перейти в «Филадельфию»

54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил встал на защиту решения 41-летнего четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймса, выступающего на позиции лёгкого форварда, перейти в «Филадельфию Сиксерс».

«Этот человек не гонится за кольцами. Он уже получил свои чемпионские перстни честным путём. Если к концу карьеры вы можете присоединиться к команде и помочь кому-то другому взять титул, то я называю это преемственностью в завоевании перстней», — приводит слова О'Нила портал Basketball Network.