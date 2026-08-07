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«Он не гонится за перстнями». О'Нил — о решении Леброна перейти в «Филадельфию»

«Он не гонится за перстнями». О'Нил — о решении Леброна перейти в «Филадельфию»
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54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил встал на защиту решения 41-летнего четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймса, выступающего на позиции лёгкого форварда, перейти в «Филадельфию Сиксерс».

«Этот человек не гонится за кольцами. Он уже получил свои чемпионские перстни честным путём. Если к концу карьеры вы можете присоединиться к команде и помочь кому-то другому взять титул, то я называю это преемственностью в завоевании перстней», — приводит слова О'Нила портал Basketball Network.

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