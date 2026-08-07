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О'Нил не считает, что Леброн входит в число величайших игроков в истории «Лейкерс»

О'Нил не считает, что Леброн входит в число величайших игроков в истории «Лейкерс»
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54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил выразил уверенность в том, что 41-летний соотечественник Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда, не входит в число величайших игроков в истории «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Хорошо, что Леброн однажды взял титул с «Лейкерс». Но, знаете, Карим становился чемпионом НБА шесть раз, Мэджик — пять, Коби — пять, я — четыре. Так что, знаете, он на вечеринке, но не на сцене», — приводит слова О'Нила портал Basketball Network.

Леброн играл в составе пурпурно-золотых с 2018 по 2026 год.

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