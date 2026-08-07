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Легенда НБА Газоль дал совет Вембаньяме

Легенда НБА Газоль дал совет Вембаньяме
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Председатель комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), а также двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) испанец Пау Газоль дал совет 22-летнему французскому центровому Виктору Вембаньяме, выступающему за команду «Сан-Антонио Спёрс».

«Виктор очень конкурентный игрок. При этом он ещё очень молод, поэтому постепенно направляет эту энергию. Вембаньяма — решающий игрок, когда находится рядом с кольцом как в нападении, так и в защите, используя свой размах рук, чтобы мешать сопернику и доминировать в игре. Хотя он и умеет бросать из-за дуги, его настоящая сила — в «краске». Ему нужно физически подготовиться, чтобы лучше справляться с давлением», — приводит слова Газоля портал Eurohoops.

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