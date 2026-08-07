«Я его большой поклонник». Джейлен Браун высказался о новичке «Филадельфии» Эджкомбе

Форвард «Филадельфии» Джейлен Браун поделился мнением о своём сокоманднике Ви Джей Эджкомбе и рассказал, какой совет хотел бы дать ему перед новым сезоном НБА.

«Думаю, Ви Джей сейчас находится примерно в той же ситуации, что и я несколько лет назад, когда у нас был очень талантливый состав. Я воспринимал это как возможность учиться. Многие вещи, которым я тогда научился у игроков, с которыми выступал, таких как Кайри Ирвинг, Гордон Хэйворд, Кемба Уокер и других, позже очень помогли мне в карьере. Я уделял время тому, чтобы учиться у них, разговаривать с ними, наблюдать за их тренировками, смотреть на их отношение к делу, перенимать то, что они делают особенно хорошо, и добавлять это в свою игру. Главное — сохранять открытость к новым знаниям.

Поэтому весь этот сезон я буду постоянно подталкивать Ви Джея к тому, чтобы он учился и рос как игрок. Ему всего 21 год, он только недавно отметил день рождения. У него огромное будущее. Для него это прекрасная возможность учиться у целой группы выдающихся игроков. При этом его талант сам по себе настолько высок, что он всё равно найдёт своё место в команде. Я очень рад за Ви Джея. Честно говоря, я его большой поклонник. В той серии он доставил нам массу проблем. Мы и так знали, насколько опасны остальные игроки, однако именно он во многих моментах стал решающим фактором. Так что я определённо болею за него со стороны», — приводит слова Брауна журналистка Эрин Грюган на своей странице в социальной сети Х.