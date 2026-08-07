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«Когда у тебя есть Яннис, у тебя всегда есть шанс». Брогдон — о перспективах «Майами»

«Когда у тебя есть Яннис, у тебя всегда есть шанс». Брогдон — о перспективах «Майами»
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Экс-игрок НБА Малкольм Брогдон поделился мнением о перспективах «Майами Хит» после перехода в команду чемпиона Янниса Адетокунбо.

«Он продолжает прогрессировать и при этом является настоящим трудягой. Это самый трудолюбивый игрок, с которым мне доводилось играть. Он постоянно работает в зале. Думаю, он идеально подходит под философию «Майами». Мне кажется, это отличное сочетание для обеих сторон.

Главное отличие «Хит» в том, что всем руководит Пэт Райли. Насколько я видел и слышал за годы в НБА, он не позволяет игрокам приходить и начинать диктовать свои условия. Поэтому здесь многое будет зависеть от того, как сложатся отношения между Яннисом и Пэтом. Ну и, конечно, у них великолепный главный тренер.

Думаю, у них всё получится. Не знаю, готов ли я уже сейчас назвать их будущими чемпионами, не стал бы заходить так далеко. Но когда у тебя есть Яннис, у тебя всегда есть шанс», — приводит слова Брогдона аккаунт Heat Central в социальной сети Х.

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