«Это безумие». Браун раскрыл, что шокировало его в переходе Леброна в «Филадельфию»

29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейлен Браун, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Филадельфии Сиксерс», рассказал, что оказался поражён влиянием, которое оказала новость о переходе 41-летнего соотечественника Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс» на экономику города, хотя Король ещё не успел даже переехать.

«Самое невероятное в подписании Леброном контракта с «Филадельфией» — это то, как это повлияло на экономику. Я смотрел видеоролики и читал отчёты о том, насколько сильно это подстегнуло местную экономику. Это безумие. Говорили, что экономический эффект увеличился на 400%. Он ещё даже не появился в городе, а уже ощущается подобный эффект. Когда вы говорите о влиянии, власти и факторах, меняющих правила игры, как можно не упомянуть об этом? Простое объявление о его переходе привело к увеличению возможностей и ресурсов. Он ещё не сыграл ни одной встречи. Он не выиграл и не проиграл. Брон даже не сделал ни одного броска. Но само объявление о его переходе… Именно такое понимание я хочу донести до спортсменов.

Конечно, не каждый спортсмен — это Леброн Джеймс. Однако как спортсмены мы должны гораздо лучше, чем сейчас, понимать наше влияние. Финансовые консультанты, управляющие активами, представители частных инвестиционных фондов и все, кто создаёт инфраструктуру вокруг спортсменов, понимают, какую ценность и влияние мы приносим. По какой-то причине мы до конца это не поняли», — приводит слова Брауна портал Basketball Network.