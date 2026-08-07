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«Хотел сыграть с ним в одной команде». Жбанов — о подписании Дмитрия Кулагина

«Хотел сыграть с ним в одной команде». Жбанов — о подписании Дмитрия Кулагина
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Георгий Жбанов признался, что рад переходу в команду защитника Дмитрия Кулагина.

«Немного сокомандников осталось из предыдущего состава, но тех, кто остался, да, рад видеть. Безумно рад новым подписаниям. В частности, Дмитрия Кулагина. Хотел сыграть с ним в одной команде, я думаю, это будет как минимум интересно», — приводит слова Жбанова пресс-служба клуба.

Напомним, Кулагин присоединился к «Зениту» в начале июля этого года. Ранее игрок уже дважды выступал за санкт-петербургский клуб: впервые он играл за команду в сезоне-2014/2015, а затем с 2021 по 2023 год, когда помог завоевать «Зениту» чемпионство.

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