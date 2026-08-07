«Говорю серьёзно». Легенда НБА раскритиковал современную систему развития баскетболистов

Член Зала славы баскетбола, а также чемпион ОИ-2000 в составе сборной США американец Тим Хардуэй выразил уверенность в том, что современная система развития баскетболистов чрезмерно сосредоточена на реализации бросков без совершенствования физической игры.

«Когда мы выходили играть друг против друга в баскетбол, это была настоящая драка. Мы дрались, будто это были матчи серии плей-офф НБА. Вот так мы играли друг против друга. Знаете, толкали локтями, сбивали с ног — и никаких данков.

Я имею в виду, если ты обыгрывал кого-то, тебя чуть ли не сбивали с ног. Вот так. Я серьёзно. Даже в любительском баскетболе. Я говорю серьёзно. А эти ребята, когда играют в любительский баскетбол, реализуют только броски и практически не работают в защите. Это совсем другое», — приводит слова Хардуэя портал Basketball Network.