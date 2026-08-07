Жбанов назвал свои главные цели на предстоящий сезон Единой лиги

28-летний форвард санкт-петербургского клуба «Зенит» Георгий Жбанов рассказал, что хотел бы второй сезон подряд получить награду лучшему защитнику и сыграть под руководством нового тренера Душко Ивановича.

«Личные вызовы — они на втором плане, конечно. Это хотелось бы, наверное, второй раз подряд забрать «лучшего защитника». Какие-то индивидуальные награды — там посмотрим уже по сути дела. В целом очень интересно начать с тренером уровня Евролиги Душко Ивановичем. Не просто тренером Евролиги, а тренером с богатым опытом.

Так как, когда я работал с Хави Паскуалем, я чувствовал уровень, виделась вот эта рука мастера, поэтому надеюсь, что с Душко мы сделаем ещё шаг вперёд и не повторим прошлых ошибок», — приводит слова Жбанова пресс-служба команды.