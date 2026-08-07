15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Жбанов назвал свои главные цели на предстоящий сезон Единой лиги

Жбанов назвал свои главные цели на предстоящий сезон Единой лиги
Комментарии

28-летний форвард санкт-петербургского клуба «Зенит» Георгий Жбанов рассказал, что хотел бы второй сезон подряд получить награду лучшему защитнику и сыграть под руководством нового тренера Душко Ивановича.

«Личные вызовы — они на втором плане, конечно. Это хотелось бы, наверное, второй раз подряд забрать «лучшего защитника». Какие-то индивидуальные награды — там посмотрим уже по сути дела. В целом очень интересно начать с тренером уровня Евролиги Душко Ивановичем. Не просто тренером Евролиги, а тренером с богатым опытом.

Так как, когда я работал с Хави Паскуалем, я чувствовал уровень, виделась вот эта рука мастера, поэтому надеюсь, что с Душко мы сделаем ещё шаг вперёд и не повторим прошлых ошибок», — приводит слова Жбанова пресс-служба команды.

Следите за межсезоньем Единой лиги на «Чемпионате»:
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android