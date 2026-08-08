Форвард «Зенита» рассказал, как восстанавливался после травмы в межсезонье

28-летний форвард санкт-петербургского клуба «Зенит» Георгий Жбанов рассказал, что после травмы проходил восстановление под руководством специалистов реабилитационного центра футбольного «Зенита» и тренера по ОФП Александра Мрыхина.

«Давайте не будем убивать ещё Сергея Марихина, моего тренера по баскетбольным тренировкам. С Сашей Мрыхиным мы знакомы заочно очень давно, ещё с 2015 года, наверное. Мы учились в одном училище олимпийского резерва в Москве: он по лёгкой атлетике, я по баскетболу там был. И когда я увидел, что он подписался в «Зенит», мы тут тоже тепло пообщались, поприветствовали друг друга.

Летом, когда у меня случилась травма, я начинал восстанавливаться с докторами из реабилитационного центра ФК «Зенит», и он был на связи с доктором. Я решил, что это отличное взаимодействие тренера и доктора, чтобы как можно быстрее и качественнее дать результат, и мы продолжили с ним подготовку. Я поехал в Нижний Новгород и забрал его и Серёгу с собой. Там продолжали работать под чутким наблюдением, на связи с доктором», — приводит слова Жбанова пресс-служба «Зенита».

Напомним, Жбанов получил мышечную травму левой ноги в третьем матче серии за третье место с «Локомотивом-Кубань» (81:85).