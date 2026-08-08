«Он был как две капли похож на чёрного Иисуса». Айверсон сравнил Брайанта с Джорданом

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Аллен Айверсон лестно высказался в адрес легендарного соотечественника Коби Брайанта, сравнив его с Майклом Джорданом.

«Я не видел ничего подобного [что делал Коби], за исключением того, что творил чёрный Иисус (имеется в виду Майкл Джордан. — Прим. «Чемпионата»). Коби был как две капли похож на него. Этот мужик мог делать и влиять на игру так же, как и мой герой. Все, кто меня знают, в курсе, что чёрный Иисус для меня — всё. Именно он заставил меня хотеть быть Алленом Айверсоном. Коби был таким же.

Просто огромное уважение и восхищение. Этот парень был просто монстром. Коби был ростом 198 см, поэтому он мог играть спиной к корзине, обыгрывать соперников. Брайант умел делать на баскетбольной площадке всё. Он был невероятно силён в защите. Этот парень доставлял мне проблемы. Коби был невероятно силён духом», — приводит слова Айверсона портал Basketball Network.