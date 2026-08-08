«Теперь у нас много разных опций». Президент «Сиксерс» — о дуэте Леброна и Эмбиида

Президент «Филадельфии Сиксерс» по баскетбольным операциям Майк Гэнси заявил, что перед подписанием Леброна Джеймса руководство клуба изучало его игру на Олимпийских играх 2024 года в связке с Джоэлом Эмбиидом и оба игрока хорошо смотрелись вместе.

«Леброн — связующее звено. Это та самая вещь, которая его выделяет. Он подходит практически на любую роль. Он поднимет всех в команде на новый уровень. Когда Леброн рассматривался нами как возможный вариант, я пересмотрел некоторые олимпийские записи с участием его и Эмбиида.

Эти двое довольно хорошо смотрелись вместе. И теперь у нас так много разных опций. В отдельно взятой игре кто угодно может стать ключевым игроком. Как только мы наладим взаимодействие и сыграемся, смотреть за этим будет весьма увлекательно», — приводит слова Гэнси ESPN.