Эй Смит призвал НБА дисквалифицировать Леонарда на сезон, если обвинения подтвердятся

Североамериканский спортивный журналист и популярный телеведущий Стивен Эй Смит потребовал от руководства НБА дисквалифицировать форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда сроком на один год в случае подтверждения обвинений в обходе потолка зарплат.

«В итоге, если окажется, что это правда, то НБА должна будет аннулировать контракт Кавая Ленарда. Но не только это — ещё и дисквалифицировать его. Не позвольте ему играть в течение следующего года. Также следует лишить «Клипперс» драфт-пиков и отстранить Стива Балмера от посещения матчей», — приводит слова Эй Смита Yahoo Sports.

Напомним, в центре скандала — компания Aspiration. Она заключила с «Клипперс» 23-летний спонсорский контракт на $ 300 млн, а затем, спустя несколько месяцев, подписала с Каваем Леонардом соглашение на $ 28 млн, не требовавшее от него фактической работы.