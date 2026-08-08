Инсайдер: «Лейкерс» по-прежнему заинтересованы в подписании Куминги

«Лос-Анджелес Лейкерс» сохраняют интерес к свободному агенту Жонатану Куминге, однако переговоры между сторонами не сдвигались с места уже несколько недель, сообщает североамериканский инсайдер ESPN Энтони Слейтер.

Отмечается, что «озёрники» встретились с Кумингой в первые часы после открытия рынка свободных агентов, предлагая ему роль с большим количеством игрового времени в команде, претендующей на высокие места. Эта возможность заинтересовала Кумингу, но дальнейшее предложение по контракту в рамках «сайн-энд-трейд» (сроки, сумма, пакет активов, отправляемый в «Хоукс») не устроило обе стороны.

Ранее сообщалось, что другими претендентами на 23-летнего форварда называются «Кливленд Кавальерс» и «Миннесота Тимбервулвз».