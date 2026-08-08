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Тренер «Автодора» Вергун прокомментировал переход американского разыгрывающего Грина

Тренер «Автодора» Вергун прокомментировал переход американского разыгрывающего Грина
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Главный тренер «Автодора» Ростислав Вергун прокомментировал подписание контракта с американским разыгрывающим Уэнделлом Грином.

«Уэнделл — молодой и перспективный разыгрывающий, уже имеющий некоторый опыт европейского баскетбола. Очень выделяется своей определённой харизмой и лидерскими качествами. Ждём его яркой, быстрой и эффективной игры в нашем составе», — приводит слова Вергуна пресс-служба саратовского клуба.

Прошлый сезон разыгрывающий провёл в словенской «Илирии», сыграв 25 матчей в Адриатической лиге (15,7 очка, 5,1 передачи) и 29 матчей в национальном чемпионате (14,9 очка, 5,1 передачи), где его команда дошла до полуфинала.

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