Тренер «Автодора» Вергун прокомментировал переход американского разыгрывающего Грина

Главный тренер «Автодора» Ростислав Вергун прокомментировал подписание контракта с американским разыгрывающим Уэнделлом Грином.

«Уэнделл — молодой и перспективный разыгрывающий, уже имеющий некоторый опыт европейского баскетбола. Очень выделяется своей определённой харизмой и лидерскими качествами. Ждём его яркой, быстрой и эффективной игры в нашем составе», — приводит слова Вергуна пресс-служба саратовского клуба.

Прошлый сезон разыгрывающий провёл в словенской «Илирии», сыграв 25 матчей в Адриатической лиге (15,7 очка, 5,1 передачи) и 29 матчей в национальном чемпионате (14,9 очка, 5,1 передачи), где его команда дошла до полуфинала.