Форвард «Хьюстона» Смит рассказал об особенностях совместных тренировок с Дюрантом

Форвард «Хьюстон Рокетс» Джабари Смит поделился опытом тренировок со звёздным баскетболистом команды Кевином Дюрантом.

«С первой секунды всё идёт на полной скорости. Кажется, что в его возрасте не захочется разминаться. Но мы встаём с массажного стола — и сразу идёт стопроцентная, максимальная скорость. Каждое повторение — как в реальной игре… он просто заставляет тебя тренироваться именно так.

Думаю, я точно научился этому у него — делать каждое повторение на тренировке максимально быстрым, чтобы потом в игре было легче. Всё, что о нём говорят — правда. Когда вы слышите о его отношении к делу, что он реально впахивает, — это чистая правда», — приводит слова Смита Chiney Today в социальной сети Х.