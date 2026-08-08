Названа причина смерти форварда НБА Брэндона Кларка

Офис главного судмедэксперта округа Лос-Анджелес объявил, что смерть бывшего форварда «Мемфис Гриззлиз» Брэндона Кларка, наступившая 11 мая, официально признана несчастным случаем. Причиной смерти 29-летнего баскетболиста стали последствия употребления наркотиков.

«Медицинский эксперт округа Лос-Анджелес установил, что причиной и обстоятельствами смерти 29-летнего профессионального баскетболиста Брэндона Кларка стали последствия употребления героина и кокаина. Обстоятельства смерти — несчастный случай», — говорится в заявлении офиса судмедэксперта.

Кларк был выбран «Мемфисом» под 21-м номером на драфте НБА 2019 года и провёл все семь сезонов своей карьеры в этом клубе.