Два болельщика были выведены с арены после скандального эпизода в матче женской НБА

Двое болельщиков были выведены со своих мест во время матча регулярного чемпионата WNBA «Индиана Фивер» с «Лас-Вегас Эйсес» (84:86 ОТ) после того, как их замечания в адрес игроков перешли все границы. Об этом сообщает Daily Mail.

В третьей четверти встречи защитница «Эйсес» Джеки Янг, введя мяч из аута, указала на мужчин и обратилась к судье. Спустя несколько минут служба безопасности подошла к ним и вывела с арены. Позднее Янг отказалась раскрывать детали того, что было сказано болельщиками.

«Мы просто оставим это между нами», — сказала Янг после матча.

Это поражение стало для «Индианы Фивер» вторым подряд.