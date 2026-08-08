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Экс-игрок НБА объявил себя кандидатом на драфт женской лиги в 2027 году

Экс-игрок НБА объявил себя кандидатом на драфт женской лиги в 2027 году
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Бывший центровой НБА Энес Кантер объявил о намерении выставить свою кандидатуру на драфт Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в 2027 году. Как заявил 34-летний спортсмен и общественный активист, его цель — привлечь внимание к правилам лиги и публично проверить их на практике в контексте дискуссий о гендерной политике в спорте, сообщает Daily Mail.

«После тщательного обдумывания и ознакомления с текущими правилами я официально объявляю себя кандидатом на драфт WNBA. Если для участия достаточно просто заявить о себе, то я выполняю все требования для выступления в WNBA. Я не здесь для того, чтобы издеваться или не уважать кого-либо. Я просто прошу, чтобы текущие правила применялись ко всем одинаково», — приводит слова Кантера Daily Mail.

Ранее центровой уже выступал с похожими заявлениями, в том числе в 2023 году в эфире Fox News, где иронично предположил, что мог бы надеть парик, сменить имя на «Энешу» и заявить о себе как о женщине, чтобы играть в WNBA, обещая набирать по 60 очков за матч

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