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Защитник «Локо» Ищенко рассказал, сравнивали ли его с кем-то из игроков НБА

Защитник «Локо» Ищенко рассказал, сравнивали ли его с кем-то из игроков НБА
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Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко, вернувшийся из Летней лиги НБА, где выступал за «Даллас Маверикс», ответил на вопрос о том, сравнивали ли тренеры его с кем-то из действующих игроков НБА.

«Лично мне они ничего не говорили. Какие-то сравнения не совсем правильны. Да, кто-то похож по стилю игры на кого-то, но всё равно каждый игрок уникален. Он бросает по-другому, водит мяч по-другому, защищается, двигается, прыгает, всё что угодно делает по-другому. Кто-то молчит на площадке, кто-то, наоборот, не может помолчать. Кто-то горит, кто-то, наоборот, с максимально холодным лицом играет. Поэтому не совсем корректно сравнивать игроков», — приводит слова Ищенко официальный сайт «Локомотива-Кубань».

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