Новичок «Автодора» Грин обратился к болельщикам после перехода в команду

Новобранец «Автодора» американец Уэнделл Грин прокомментировал свой переход в саратовский клуб. Соглашение рассчитано на сезон-2026/2027.

«Очень рад стать частью команды и с нетерпением жду момента, когда смогу приступить к работе. Надеюсь, у меня получится порадовать фанатов и принести Саратову как можно больше побед в этом сезоне», — приводит слова игрока пресс-служба «Автодора».

Прошлый сезон разыгрывающий провёл в словенской «Илирии», сыграв 25 матчей в Адриатической лиге (15,7 очка, 5,1 передачи) и 29 матчей в национальном чемпионате (14,9 очка, 5,1 передачи), где его команда дошла до полуфинала.