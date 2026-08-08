Ищенко рассказал о встрече с Кайри Ирвингом и другими звёздами в Летней лиге НБА

Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко, вернувшийся из Летней лиги НБА, где выступал за «Даллас Маверикс», ответил на вопрос о встречах со звёздами, в частности с разыгрывающим «Далласа» Кайри Ирвингом.

— Общался ли ты с Кайри Ирвингом и с кем ещё из звёзд баскетбола ты общался?

— С ними так не общался, просто поздоровался. Базово они узнали, как у меня дела, я узнал, как у них, и всё», — приводит слова Ищенко телеграм-канал «Номер 23 I Баскетбол на Кубани».



Кайри Ирвинг был выбран в 2011 году под первым номером драфта НБА. Также Ирвинг является олимпийским чемпионом (2016) в составе сборной США, чемпионом мира (2014) по баскетболу и девятикратным участником Матча всех звёзд (2013–2015, 2017–2019, 2021, 2023, 2024).