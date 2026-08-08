Ищенко ответил, было ли к нему негативное отношение в США из-за того, что он из России

Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко, вернувшийся из Летней лиги НБА, где выступал за «Даллас Маверикс», ответил на вопрос о возможном недружелюбном отношении из-за его российского происхождения.

«Нет, такого ни разу не было. Наоборот, люди, когда узнавали, что я из России, удивлённо на меня смотрели, радовались, жали мне руку и говорили: «Молодец, что приехал», — приводит слова Ищенко официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Напомним, баскетболист был выбран клубом «Даллас Маверикс» на драфте НБА 2026 года под 56-м номером. После участия в Летней лиге НБА Ищенко вернулся в «Локомотив-Кубань», где проведёт сезон-2026/2027.