Норрис Коул: $ 50 млн и два перстня лучше, чем $ 400 млн и ни одной победы

Двукратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Норрис Коул заявил, что предпочёл бы заработать $ 50 млн и выиграть два титула, чем получить $ 400 млн, но не стать чемпионом НБА.

«Я выбираю $ 50 млн и свои перстни. Важно понимать, что для меня с моими ценностями $ 50 млн — это более чем достаточно. Для моих потребностей этого хватит с избытком. Сколько Rolls-Royce и особняков вам нужно? И, знаете, дом за $ 1 млн на Среднем Западе и дом за $ 1 млн в Майами или Лос-Анджелесе — это два совершенно разных образа жизни», — приводит слова Коула Legion Hoops в социальной сети Х.

Норрис Коул был выбран на драфте НБА 2011 года в первом раунде под общим 28-м номером командой «Чикаго Буллз». Баскетболист провёл в североамериканской лиге пять лет и сыграл 428 матчей.