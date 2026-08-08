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Журналист раскрыл вероятный сценарий завершения скандала с Каваем Леонардом и Aspiration

Журналист раскрыл вероятный сценарий завершения скандала с Каваем Леонардом и Aspiration
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Журналист Sportsnet Майкл Грейнджер назвал наиболее вероятный исход расследования НБА по делу звёздного разыгрывающего Кавая Леонарда и «Лос-Анджелес Клипперс» о нарушении правил потолка зарплат, предположив, что стороны могут прийти к мировому соглашению, а Леонард всё же сыграет за «Торонто Рэпторс».

«Наиболее вероятный исход — переговорное урегулирование, при котором НБА сможет применить какую-то версию своих правил, Стив Балмер сохранит лицо, а Кавай сможет играть за «Рэпторс», — приводит слова Грейнджера NBA Retweet в социальной сети Х.

Напомним, в центре скандала — компания Aspiration. Она заключила с «Клипперс» 23-летний спонсорский контракт на $ 300 млн, а затем, спустя несколько месяцев, подписала с Каваем Леонардом соглашение на $ 28 млн, не требовавшее от него фактической работы.

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