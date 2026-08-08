Всеволод Ищенко рассказал, против кого хотел бы сыграть в НБА

Российский защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко, вернувшийся из Летней лиги НБА, где выступал за «Даллас Маверикс», ответил на вопрос о том, против кого хотел бы сыграть в североамериканской лиге.

«Когда играл в приставку, то выбирал «Даллас» из-за того, что там Лука Дончич играл. Это мой самый любимый игрок. А если выбирать против кого играть, то хотел бы сыграть против Николы Йокича. На самом деле «Даллас» меня устраивает. Я приверженец того, чтобы оставаться в одном клубе, не переходить туда-сюда. Но как сложится жизнь и как всё будет, не могу сказать, слишком далеко не заглядываю», — приводит слова Ищенко официальный сайт «Локомотива-Кубань».