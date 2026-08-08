Таннасис Адетокунбо: мы с Яннисом зарабатывали € 300 на двоих до прихода в НБА

Греческий форвард Таннасис Адетокунбо признался, что, когда в начале карьеры в третьем дивизионе Греции он выступал вместе с братом Яннисом Адетокунбо, они зарабатывали всего € 300 на двоих. По словам Таннасиса, они выходили на паркет не ради денег, а из любви к баскетболу.

«Когда только начинали, мы с Яннисом зарабатывали около € 300 на двоих. Это было в с 2007 по 2009 год, до того как отыграли два-три года. Мы были в третьем дивизионе. Минимальная зарплата в Греции в то время составляла около € 500-600, так что € 300 не считались безумной суммой. Оглядываясь назад, понимаешь, как это безумно, но ты начинаешь с любви к игре», — приводит слова Таннасиса Isaac Bassey в социальной сети Х.