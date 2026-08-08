Ченнинг Фрай назвал трёх защитников, которые сильнее Стефена Карри за всю историю НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай заявил, что в истории лиги лишь трое защитников превосходят звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Из всех защитников в истории я поставил бы выше Стефена Карри только троих — Мэджика Джонсона, величайшего разыгрывающего всех времён, и Майкла Джордана с Коби Брайантом, величайших атакующих защитников», — сказал Фрай в подкасте на YouTube.

Напомним, с 29 августа Стефен Карри получит право на подписание нового продления контракта с «Уорриорз». Ранее сообщалось, что баскетболист может покинуть команду.