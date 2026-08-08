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Чемпион НБА назвал пятёрку лучших игроков лиги, оставив вне списка Дончича и Адетокунбо

Чемпион НБА назвал пятёрку лучших игроков лиги, оставив вне списка Дончича и Адетокунбо
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай составил свою пятёрку лучших игроков лиги на данный момент, не включив в неё звёздного греческого форварда Янниса Адетокунбо и словенского разыгрывающего Луку Дончича.

«Хороший вопрос. Думаю, прямо сейчас в пятёрку лучших в лиге входят Шей Гилджес-Александер, Никола Йокич, Виктор Вембаньяма, Джейлен Брансон и Энтони Эдвардс. Я не стал включать сюда Янниса Адетокунбо и Луку Дончича, если судить именно по тому, как они выглядят на данный момент. Посмотрите на «Миннесоту» и «Нью-Йорк» — это действительно очень сильные команды», — сказал Фрай в подкасте на YouTube.

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