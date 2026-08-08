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Бывший одноклубник Леброна назвал Майкла Джордана величайшим баскетболистом в истории

Бывший одноклубник Леброна назвал Майкла Джордана величайшим баскетболистом в истории
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Бывший одноклубник Леброна Джеймса по «Майами Хит» Марио Чалмерс заявил, что Майкл Джордан является величайшим баскетболистом в истории, и отметил, что соперники не испытывают страха перед Леброном в отличие от легенды «Чикаго Буллз».

«Майкл Джордан — лучший игрок всех времён. Он доминировал в 1990-х. Да, Брон выходил в девять финалов подряд, но Джордан доминировал целое 10-летие. В 1990-х было всего три команды, которые выиграли титул. В эпоху Брона было четыре-пять. Почему Леброна не сравнивают с Пиппеном? Никто не боится Брона. Никто не говорит: «Боже, мне сегодня играть против Брона». Я видел, как люди боялись, когда выстраивались против него, но они не боялись, думая об этом матче», — приводит слова Чалмерса The Heat Central в социальной сети Х.

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