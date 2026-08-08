В Казахстане отреагировали на информацию о возможном прекращении существования БК «Астана»

Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры министерства туризма и спорта Республики Казахстан Руслан Есеналин прокомментировал ситуацию вокруг возможного прекращения деятельности баскетбольного клуба «Астана».

«Касательно информации о прекращении деятельности баскетбольного клуба «Астана» сообщаем следующее. В последние годы результаты выступлений клуба на международной арене не соответствовали поставленным задачам и ожиданиям.

По итогам прошлого сезона Единой лиги ВТБ БК «Астана» занял последнее, 12-е место, одержав лишь две победы в 44 матчах. Процент поражений превысил 95%, что стало худшим результатом клуба за всю историю его выступлений в лиге. Кроме того, на протяжении восьми лет команда не смогла выйти в стадию плей-офф данного турнира.

На внутренней арене баскетбольный клуб «Астана» также не достиг поставленных целей, уступив в борьбе за Кубок Казахстана и не сумев завоевать чемпионский титул в национальной лиге.

В прошлом году был принят закон Республики Казахстан, предусматривающий повышение эффективности финансирования спорта. Его основные положения направлены на приоритетное развитие национальных команд, формирование спортивного резерва, а также запрет финансирования легионеров за счёт бюджетных средств.

В сложившихся условиях рассматривается возможность пересмотра подходов к развитию отечественного баскетбола. Приоритетом станет развитие молодёжной команды, подготовка спортивного резерва и поддержка детско-юношеского спорта», — сказал Есеналин в официальном видеообращении.