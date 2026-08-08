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«Это будущий член Зала славы». Тренер «Миннесоты» — о ценности Руди Гобера

«Это будущий член Зала славы». Тренер «Миннесоты» — о ценности Руди Гобера
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Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч высоко оценил вклад французского центрового Руди Гобера и отметил, что его сильные стороны часто остаются незамеченными.

«Прежде всего он отличный одноклубник. Делает всё правильно, поднимает общий уровень команды. Когда он выходит на площадку каждый вечер, ты знаешь, что команда достигнет определённого уровня и получит шанс победить. Всё, что Руди делает на очень высоком уровне и что остаётся за кадром, не всегда замечают. А его ошибки, наоборот, очень заметны, поэтому людям легко на них указывать. Мне жаль, что он получает столько критики. Он стал гораздо более зрело относиться к тому, когда соперники набирают против него очки.

Все наши ребята сплотились вокруг Руди, потому что понимают, насколько он важен для нас. В этом и заключается прелесть. Он постоянно поддерживает партнёров, любит своих одноклубников, вселяет в каждого уверенность, делает это искренне. Им движет гордость. Гобер уверен в себе, у него есть все основания считать себя хорошим игроком, потому что действительно хорош. Это будущий член Зала славы», — сказал Финч в эфире Road Trippin' Show.

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